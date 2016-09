Waldbrandgefahr steigt in Südbrandenburg auf höchste Stufe

Trockenheit und Hitze haben die Gefahr von Waldbränden in Brandenburg dramatisch steigen lassen. In den südlichen Landkreisen Dahme-Spreewald, Oberspreewald-Lausitz und Spree-Neiße gilt für Dienstag die höchste Warnstufe 5, wie der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes, Raimund Engel, am Montag auf Anfrage sagte. Zu Wochenbeginn waren dort noch niedrigere Stufen ausgerufen. Für die übrigen Kreise gilt am Dienstag den Angaben zufolge die zweithöchste Warnstufe 4, ausgenommen die Region Uckermark (Stufe 3).

Am Montag brannte es laut Engel bereits in einem südlichen Waldgebiet in der Nähe der Autobahn 13 Ausfahrt Baruth/Mark. Die Flammen erstreckten sich schätzungsweise auf mehrere tausend Quadratmeter. Am Sonntag hatte es demnach bereits zwei Waldbrände bei Kummersdorf (Teltow-Fläming) und Spreenhagen (Oder-Spree) gegeben. Der Deutsche Wetterdienst gab am Montag eine Hitzewarnung für das südliche Brandenburg heraus.

Letzte Änderung: Dienstag, 13. September 2016 10:43 Uhr

Quelle: dpa