dpa

Mit Hammer auf Geldautomaten eingeschlagen

Ein unbekannter Mann hat mit einem Hammer auf Geldautomaten in einer Bank in Wriezen (Märkisch-Oderland) eingeschlagen. Zeugen beobachteten den Mann dabei am Sonntag, wie die Polizei am Montag mitteilte. Unter anderem wurde ein Automatendisplay zertrümmert und ein Briefkasten für Überweisungen zerbeult. Noch bevor die Polizei am Tatort eintraf, flüchtete der Unbekannte. Angaben zur Schadenshöhe machte die Polizei nicht. Die Kripo hat den Fall übernommen. Noch ist vollkommen unklar, was der Mann mit der Hammer-Attacke in der Bank bezweckte.

Letzte Änderung: Montag, 12. September 2016 16:39 Uhr

Quelle: dpa