dpa

Zweijähriges Mädchen angefahren und schwer verletzt

Ein zweijähriges Mädchen ist in Angermünde (Uckermark) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, riss sich die Kleine am Sonntag vermutlich los, lief auf eine Straße und wurde angefahren. Ein Rettungswagen brachte Mutter und Kind in eine Klinik. Die weiteren Hintergründe sind laut Polizei noch unklar. Die Kripo ermittelt.

Letzte Änderung: Montag, 12. September 2016 16:07 Uhr

Quelle: dpa