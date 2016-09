Kandidaten für Georg Dehio-Kulturpreis 2017

Für den Georg Dehio-Kulturpreis 2017 werden Kandidaten gesucht. Mit der alle zwei vergebenen Auszeichnung werden Persönlichkeiten für ihr Lebenswerk oder Institutionen geehrt, teilte das Deutsche Kulturforum mit Sitz in Potsdam am Montag mit. Der Preis ist mit 10 000 Euro dotiert. Bis Ende Oktober werden Vorschläge entgegengenommen, die feierliche Verleihung ist im Herbst 2017. Die Ehrung erinnert an den Kunsthistoriker Georg Dehio (1850-1932). Er schuf unter anderem das «Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler». 2015 wurde der ukrainische Literaturwissenschaftler und Übersetzer Petro Rychlo ausgezeichnet.

