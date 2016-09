dpa

Radfahrer durch Schuss aus Luftdruckgewehr verletzt

Ein Radfahrer ist in Luckenwalde (Teltow-Fläming) durch einen Schuss aus einem Luftdruckgewehr verletzt worden. Der 26-Jährige habe plötzlich einen Schlag am linken Unterarm verspürt und eine blutende Wunde bemerkt, teilte die Polizei am Montag mit. Im Krankenhaus sei beim Röntgen ein kugelförmiges Geschoss entdeckt worden, das in den nächsten Tagen operativ entfernt werden müsse.

Laut Polizei handelt es sich dabei um einen sogenannten Diabolo, ein Bleigeschoss für Luftdruckwaffen. Lebensgefahr bestehe nach dem Vorfall, der sich bereits am Samstagabend ereignete, nicht. Eine Suche nach Tatspuren auf dem Fahrweg des 26-Jährigen sei ergebnislos geblieben. Die Kripo ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

