Forstexperten beraten über Waldumbau in Brandenburg

Mit dem Zustand des Waldes im Norden Brandenburgs befassen sich Forstexperten aus ganz Deutschland auf einem Treffen vom 14. bis 17. September in Chorin (Barnim). Die Region zählt zu den niederschlagsärmsten Gebieten Deutschlands, wie das Umweltministerium am Montag in Postdam mitteilte. Von der Jahrestagung der bundesweiten Arbeitsgemeinschaft Forstliche Standorts- und Vegetationskunde erwarteten Brandenburgs Forstleute Anregungen für den Waldumbau.

In der Region entlang der Trockenklima-Grenze im Nordosten Brandenburgs zeigt sich Experten zufolge der Klimawandel wegen der Beschaffenheit des Bodens und hier vorkommenden Baumarten besonders deutlich. An bis zu 15 Exkursionspunkten sollen die Eigenschaften der Waldböden und mögliche Konsequenzen für den Waldumbau diskutiert werden. Um die ganze Bandbreite entlang des Odertals einzubeziehen, würden auch Waldflächen im Nationalpark «Unteres Odertal» und im Nachbarland Polen aufgesucht.

