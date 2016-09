dpa

Serie von Autobränden in Cottbus: Brandstiftung vermutet

Innerhalb weniger Stunden haben gleich mehrere Autos in Cottbus gebrannt. «Es deutet auf Brandstiftung hin», sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Fahrzeuge gingen in der Nacht zeitversetzt an unterschiedlichen Standorten im Stadtgebiet in Flammen auf - insgesamt wurden zehn beschädigt. Verletzte gab es nicht.

In einem Fall brannte ein Wohnmobil. Die Feuerwehr konnte laut Polizei verhindern, dass eine Gasflasche im Fahrzeuginneren explodierte. Wer für die Brände verantwortlich ist, ist nicht bekannt. «Es gibt keine Hinweise zu den Tatverdächtigen und den Tatmotiven», sagte der Sprecher.

Es ist nicht das erste Mal, dass in Cottbus Autos brennen. Vor weniger als einem Monat waren in einem anderen Stadtteil drei Autos in Flammen aufgegangen. Ob es einen Zusammenhang zu den jetzigen Fällen gibt, ist aber völlig unklar.

