Aleo Solar expandiert: Neue Zellfabrik in Prenzlau eröffnet

Der Solarmodul-Hersteller Aleo Solar GmbH wird in der Uckermark zukünftig auch eigene Solarzellen herstellen. Am Montag eröffnete das Unternehmen am Standort Prenzlau unter dem Label Aleo Sunrise eine neue Zellfabrik, wie eine Sprecherin mitteilte. Bis zum Jahresende ist die Produktion von rund 30 Megawatt poly- und monokristallinen Solarzellen geplant. Die Jahreskapazität liegt bei 100 Megawatt und könne bei Bedarf auf 200 Megawatt erweitert werden, hieß es.

Insgesamt sollen nach Angaben von Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) in Prenzlau bis zu 100 weitere Arbeitsplätze entstehen. Aleo Solar beschäftigt am Standort bereits knapp 300 Mitarbeiter. Die in der Uckermark hergestellten Zellen sollen in der benachbarten Solarmodulfabrik gleich verbaut werden. Die Unternehmensleitung verspricht sich durch diesen Schritt unter anderem mehr Flexibilität. «Mit Zellen und Modulen «made in Germany» machen wir uns unabhängig von Anti-Dumpingzöllen und kostentreibenden Wechselkursen», erklärte Aleo Sunrise-Geschäftsführer William Chen.

Die Aleo Solar GmbH wurde 2014 gegründet und gehört zum Wafer-Hersteller SAS in Taiwan. Zuvor war die Aleo Solar AG am selben Standort liquidiert worden.

Letzte Änderung: Montag, 12. September 2016 15:36 Uhr

Quelle: dpa