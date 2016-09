dpa

Entscheidung zu Wahleinsprüchen vermutlich im November

Die Gubener Stadtverordneten müssen entscheiden, ob das Ergebnis der Bürgermeisterwahl von Mitte Juli weiterhin gültig ist. Grund dafür sind drei Einsprüche, die bei der Stadt eingingen, wie der amtierende Bürgermeister Fred Mahro (CDU) am Montag sagte. Zuerst hatte die «Lausitzer Rundschau» berichtet. Am Mittwoch will Mahro die Stadtverordneten in der Versammlung über die Wahleinsprüche informieren. Er rechne damit, dass diese dann im November verhandelt werden könnten.

Die Wahl hatte für Aufsehen gesorgt, weil der frühere Amtsinhaber Klaus-Dieter Hübner (FDP) trotz seiner Verurteilung in einem Korruptionsprozess die meisten Stimmen erhielt. Ein Gericht hatte 2015 eine Bewährungsstrafe gegen ihn verhängt, weil er demnach in seiner Amtszeit dafür sorgte, dass eine bestimmte Gartenbaufirma an städtische Aufträge kam. Im Gegenzug pflegte der Betrieb kostenlos sein Privatgrundstück. Sein Amt kann der vorbestrafte Wahlsieger aber nicht ausüben, weil er nach der Wahl suspendiert wurde. Zudem läuft ein Disziplinarverfahren gegen ihn. Sein Stellvertreter Mahro führt derzeit die Amtsgeschäfte.

Quelle: dpa