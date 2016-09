Tafeln erinnern an DDR-Armeeknast in Schwedt

Vor dem ehemaligen DDR-Militärstrafgefängnis in Schwedt (Uckermark) erinnern seit Montag zwei Tafeln an den historischen Ort. Sie informieren über dessen Geschichte, weisen auf eine Ausstellung hin und zeigen einen Lageplan, wie eine Sprecherin des Städtischen Museums Schwedt sagte. Im Museum war bereits in den vergangenen Monaten eine Ausstellung über das einzige Militärgefängnis der DDR zu sehen.

Sie trägt den Titel «NVA-Soldaten hinter Gittern. Der Armeeknast Schwedt als Ort der Repression» und zog jetzt in den früheren Arrest-Bau ein. Eine Kopie der Schau wird derzeit in Mecklenburg-Vorpommern gezeigt, wie eine Sprecherin des Museums sagte.

Im Armeeknast verbüßten nach Angaben des Vereins DDR-Militärgefängnis Schwedt 6500 NVA-Angehörige Strafen oder Arrest. Das 1968 in Betrieb genommene Gefängnis wurde 1990 geschlossen. Auf dem Gelände sind die meisten Gebäude inzwischen abgerissen.

Letzte Änderung: Montag, 12. September 2016 13:21 Uhr

Quelle: dpa