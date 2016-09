Geköpfter Wolf wird obduziert

Der am Sonntag in Südbrandenburg entdeckte geköpfte Wolf wird obduziert. Damit sollen die Umstände geklärt werden, wie das Tier ums Leben kam, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Der Wolf sei zu einem veterinärmedizinischen Institut gebracht worden. Ein Jagdpächter hatte nach Polizeiangaben am Sonntag in einem Maisfeld in der Gemeinde Schenkendöbern (Spree-Neiße) das Tier ohne Kopf entdeckt. Die Untersuchungen seien schwierig, weil der Wolf schon stark verwest sei, sagte die Sprecherin. In Südbrandenburg gab es in den vergangenen Jahren bereits zwei Fälle von geköpften Wölfen.

Letzte Änderung: Montag, 12. September 2016 13:21 Uhr

Quelle: dpa