Rudolph: Nicht mehr Einsätze seit Rauchmelderpflicht

Die seit Juli geltende Rauchmelderpflicht in Wohnungen hat nach Einschätzung des Landesbranddirektors in Brandenburg nicht zu mehr Feuerwehreinsätzen geführt. Es komme aber hin und wieder zu Fehlalarmen, etwa wenn jemand «die berühmte Scheibe Toast» im Röster vergessen hat oder Batterien in Meldern kaum noch Spannung haben, sagte Branddirektor Heinz Rudolph. Die Rauchmelderpflicht gilt für neue Wohnungen.

Für bereits bestehende Wohnräume wird bis zum 31. Dezember 2020 eine Übergangsfrist gewährt. Brandenburg war eines der letzten Bundesländer, das eine Rauchmelderpflicht eingeführt hat.

Davon zu unterscheiden seien aber Brandmeldeeinrichtungen in gewerblichen Unternehmen, sagte Rudolph. Dort komme es schon mal zu Fehlalarmen durch technologische Prozesse oder Fehlverhalten von Personal. «Wir rücken im Zweifel lieber einmal mehr aus als zu wenig. Die Gesundheit von Menschen und Tieren sind das höchste Gut und deswegen rechtfertigt dies auch mal einen Fehleinsatz», unterstrich er.

Letzte Änderung: Montag, 12. September 2016 15:36 Uhr

Quelle: dpa