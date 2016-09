dpa

63-Jährige im Lehnitzsee ertrunken

Eine 63 Jahre alte Frau ist am Wochenende im Lehnitzsee bei Neufahrland (Potsdam-Mittelmark) ertrunken. Ein Bootsführer habe am Samstagmorgen eine leblose Person auf dem Wasser treibend entdeckt, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion West am Montag. Zuvor hatten die «Potsdamer Neuesten Nachrichten» in ihrer Internet-Ausgabe darüber berichtet.

Nach Angaben der Polizeisprecherin konnte der Notarzt nur noch den Tod der Frau feststellen. Sie war nach ersten Erkenntnissen Patientin einer nahen Klinik und ging jeden Morgen im See schwimmen. Ein Suizid oder ein Gewaltverbrechen werden ausgeschlossen.

In Brandenburg sind nach Angaben der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in diesen Sommer bisher 26 Menschen (Stand: 9. September) ertrunken. Die meisten kamen in Seen und Teichen ums Leben.

