dpa

Brandenburgs Gesundheitswirtschaft boomt

Brandenburgs Gesundheitswirtschaft hat neue Arbeitsplätze in der Region geschaffen. Im vergangenen Jahr waren 145 000 Menschen in diesem Bereich beschäftigt, 15 000 mehr als 2008, wie aus der Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der SPD im Landtag hervorgeht. In der Gesundheitsbranche sind mittlerweile mehr als 13 Prozent aller Erwerbstätigen Brandenburgs tätig. Der Zuwachs entstand fast ausschließlich auf dem von der gesetzlichen Krankenversicherung finanzierten sogenannten ersten Gesundheitsmarkt. Zur Branche gehören außer Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen auch medizintechnische Berufe, die Pharmazeutik und das Gesundheitshandwerk, wie etwa Augenoptiker.

Letzte Änderung: Montag, 12. September 2016 09:24 Uhr

Quelle: dpa