Neue Bauhaus-Museen wollen mit Ideen Besucher anlocken

In Weimar, Dessau und Berlin entstehen zum 100. Jubiläum des Staatlichen Bauhauses 2019 neue Museen. Nicht nur die Architektur soll wegweisend sein, auch die Präsentation und Vermittlung der Exponate und Ideen der Bauhäusler. Unter dem Titel «Bauhaus Agenten» wollen sie heute mit der Kulturstiftung des Bundes in Weimar ihr neues Vermittlungsprogramm vorstellen. Gemeinsam mit Schülern, Lehrern, Künstlern, Gestaltern und Architekten entwickelten sie neue Formate.

Das Staatliche Bauhaus wurde 1919 von Walter Gropius in Weimar gegründet. Es wurde zu einer der führenden Design- und Architekturschulen weltweit, deren soziale Inhalte und künstlerischen Lösungen bis heute Ideengeber sind.

Die Klassik Stiftung Weimar will ihr neues Museum bis Ende 2018 und damit rechtzeitig vor dem Jubiläum fertigstellen. Geplante Kosten: 22 Millionen Euro. Die Stiftung Bauhaus Dessau will ihren 25 Euro teuren Neubau bis zum Jubiläum 2019 abschließen. Das Bauhaus Archiv Berlin/Museum für Gestaltung will das vom Bauhaus-Gründer Gropius entworfene Archiv- und Museumsgebäude erweitern. Die Kosten für Sanierung und Neubau werden auf 56,2 Millionen Euro veranschlagt.