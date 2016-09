Erste Hengstparade mit 4000 Besuchern in Neustadt

Im Brandenburgischen Haupt- und Landgestüt Neustadt/Dosse (Ostprignitz-Ruppin) beginnt wieder die Saison der Hengstparaden. Rund 4000 Besucher verfolgten am Samstag die Darbietungen von Pferd und Reiter, wie das Gestüt am Sonntag mitteilte. Sie konnten Kutschen oder römische Kampfwagen bestaunen. Zum Showprogramm gehörte auch ein Auftritt der Polizeireiterstaffel aus Berlin. 48 Reiter-Pferd-Paare boten zudem eine imposante Quadrille. Am 17. und 24. September finden die nächsten Hengstparaden statt.

Das Gestüt ist mehr als 225 Jahre alt und geht auf Preußenkönig Friedrich Wilhelm II. (1744-1797) zurück. Heute werden in Neustadt/Dosse etwa 320 Pferde gehalten.

Letzte Änderung: Montag, 12. September 2016 09:24 Uhr

Quelle: dpa