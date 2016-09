Dorfkirchen und Schlösser: 450 Denkmale geöffnet

Rund 450 Brandenburger Denkmäler haben am Sonntag landesweit Besucher angezogen. Beim traditionellen Tag des offenen Denkmals gewährten auch historische Bauten Einblick, die sonst nicht zugänglich sind für die Öffentlichkeit. Das Motto in diesem Jahr lautete «Gemeinsam Denkmäler erhalten».

Für den Erhalt sorgen auch Bürger mit ihrem Engagement. So erstrahlt die Streleburg in Storkow (Oder-Spree) wieder in altem Glanz. Der aus dem 13. Jahrhundert stammende Bau war zu DDR-Zeiten durch einen Brand zerstört worden. Auch die Sanierung der Feldsteinkirche in Brügge (Prignitz) gelang durch Einsatz der Bürger.