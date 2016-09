Perfekter Saisonstart für Turbine Potsdam

Nach der schwachen vergangenen Saison scheint Turbine Potsdam unter dem neuen Trainer Matthias Rudolph die Trendwende zu gelingen. Mit 3:0 setzten sich die Brandenburgerinnen gegen den Erzrivalen Frankfurt durch.

Potsdam (dpa/bb) - 6:0 Tore - 6:0 Punkte: Der 1. FFC Turbine Potsdam hat in der ersten Saison nach Frauenfußball-Ikone Bernd Schröder einen perfekten Saisonstart in der Bundesliga geschafft. Am Samstag hatten die Brandenburgerinnen damit sogar erst einmal die Tabellenführung übernommen. «Für mich ist das aber kein Grund, in totale Euphorie zu verfallen», unterstrich Turbines neuer Trainer Matthias Rudolph nach dem 3:0 gegen den Rivalen 1. FFC Frankfurt.

Seine Mannschaft trat gegen die Hessinnen deutlich überlegen auf. Die Tore erzielten Laura Lindner (3.), Tabea Kemme (78.) sowie Svenja Huth (80.). «Turbine war schnell und sehr angriffslustig», lobte Gäste-Trainer Matt Ross. Besonders angetan war Ross von Turbine-Angreiferin Svenja Huth: «Sie ist in Deutschland aktuell eine der besten Angreiferinnen.»

Die 25-Jährige reagierte bescheiden: «Im Endeffekt ist egal, wer bei uns die Tore schießt. Hauptsache wir machen sie und gewinnen die Spiele.» Es bereite ihr aktuell großen Spaß, in Potsdam zu spielen - und das liege besonders am neuen Trainer. «Bei Matthias Rudolph merkt man, dass er selbst früher bei Babelsberg Fußball gespielt hat», erklärte Huth. «Wir machen sehr viel im taktischen Bereich. Jede Spielerin weiß genau, was zu tun ist.»

In der Verteidigung hat der 33-Jährige von einer Dreier- auf eine Viererkette umgestellt. «Wenn es sein muss, kann wieder umgestellt werden», unterstrich der Schröder-Nachfolger. Zusätzlich bietet er die Defensiv-Allrounderin Tabea Kemme als zweite Angriffsspitze neben Huth auf. «Das haben wir uns schon vor Olympia überlegt.»

Kemme ist mit drei Treffern in zwei Spielen Turbines beste Torschützin. «Ich bin im Angriff groß geworden. Der Trainer hat mir das Vertrauen gegeben, und das spornt mich unheimlich an. Ich muss mich aber noch in die Position einfinden», sagte die Olympiasiegerin.

Von Titeln spricht in Potsdam niemand. Zu tief sitzt noch die Enttäuschung vom siebten Platz in der Abschlusstabelle 2015/16. Die nächste Bundesliga-Aufgabe steht für Turbine erst in zwei Wochen beim Aufsteiger Borussia Mönchengladbach an.

