Spreewalddorf Raddusch: nächster Gastgeber des Erntefestes

Gastgeber des Brandenburger Dorf- und Erntefestes 2017 ist das Spreewalddorf Raddusch (Oberspreewald-Lausitz). Die Entscheidung der Jury gab Agrarminister Jörg Vogelsänger (SPD) beim diesjährigen Fest in Beerfelde (Oder-Spree) am Samstag bekannt. Raddusch, erstmals Ende des 13. Jahrhunderts erwähnt, wird heute noch von Sorben bewohnt. Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor: von hier aus können Urlauber den gesamten Spreewald erkunden. Die Organisatoren haben den Angaben nach bereits mit den Vorbereitungen für das Fest im September kommenden Jahres begonnen. Die Pläne werden traditionell auf dem Brandenburg-Tag der Grünen Woche in Berlin im Januar präsentiert.

Letzte Änderung: Montag, 12. September 2016 09:24 Uhr

