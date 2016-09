dpa

Grüne: Standards für Sicherheitskräfte in Flüchtlingsheimen

Die Brandenburger Landtagsfraktion der Grünen hat von der Landesregierung strengere Standards für Sicherheitsfirmen verlangt, die in kommunalen Flüchtlingsunterkünften eingesetzt sind. Die Vorgaben der Landesregierung für das Wachpersonal seien viel zu lax, betonte die innenpolitische Sprecherin der Fraktion, Ursula Nonnemacher, am Samstag in einer Mitteilung.

Die Sicherheitskräfte seien rund um die Uhr vor Ort und oft erster Ansprechpartner für die Flüchtlinge. Zudem müssten sie für Sicherheit in den Unterkünften sorgen und in Konfliktsituationen einschreiten. «Bei solchen sensiblen Aufgaben müssen Qualität und Zuverlässigkeit des eingesetzten Personals gewährleistet sein», sagte Nonnemacher.

Während in der Brandenburger Erstaufnahmeeinrichtung Mitarbeiter nur nach einer Sachkundeprüfung eingestellt werden, gebe es diese Vorgabe für kommunale Gemeinschaftsunterkünfte nicht, beklagte Nonnemacher. Zudem seien Weiterbildungen und die regelmäßige Vorlage erweiterter Führungszeugnisse keine Pflicht.

Letzte Änderung: Samstag, 10. September 2016 13:46 Uhr

Quelle: dpa