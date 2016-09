dpa

Mehr Geld für Brandenburgs Musikschulen

Der Bedarf an musikalischer Bildung wächst in Brandenburg. Wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab, verzeichnen sowohl private als auch öffentliche Musikschulen im Land seit Jahren steigende Schülerzahlen. «Die Zahl der Musikschüler ist trotz rückläufiger Schülerzahlen an den allgemeinbildenden Schulen von rund 25 000 im Jahr 2000 auf mittlerweile rund 45 000 gestiegen», sagte eine Sprecherin des Landesverbands der Musik- und Kunstschulen.

Rund 40 000 Menschen werden laut Bundesverband Deutscher Privatmusikschulen aktuell an privaten Einrichtungen musikalisch ausgebildet. Um der hohen Nachfrage entsprechen zu können, haben die Musikschulen in der Vergangenheit mehr finanzielle Förderung vom Land erbeten. Diesem Wunsch will Brandenburg nach Auskunft des Potsdamer Bildungsministeriums vom kommenden Jahr an nachkommen. Die Förderung werde von derzeit 2,63 Millionen auf dann rund 4,73 Millionen Euro aufgestockt.

