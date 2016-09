Gutachten bemängelt Kontrolle des Verfassungsschutzes

Bei der parlamentarischen Kontrolle des Verfassungsschutzes in Brandenburg sehen Experten große Defizite. Die Regelungen blieben «deutlich» hinter dem zurück, was im Bund und in Ländern wie Thüringen in jüngster Zeit beschlossen worden sei. Das geht aus einem Gutachten des Parlamentarischen Beratungsdienstes des Landtages in Potsdam hervor, über den Medien bereits berichtet haben. Der NSU-Untersuchungsausschuss im Brandenburger Landtag ist am Freitag in Potsdam zum zweiten Mal zusammengekommen.

Das 160 Seiten starke Papier beschäftigt sich mit den Konsequenzen, die Parlamente und Sicherheitsbehörden aus der Mordserie der rechten Terrorgruppe NSU gezogen haben.

In Brandenburg fehlten «wichtige Elemente, wie sie etwa im Bund oder in einigen Ländern inzwischen geregelt worden sind», heißt es im Bericht. Vermisst werden zum Beispiel konkretere Regeln, in welchem Maße die Landesregierung Erkenntnisse mit dem Parlament teilen muss. Auch die Regeln zum V-Mann-Einsatz seien in anderen Teilen Deutschlands deutlich besser geregelt worden, heißt es.

Quelle: dpa