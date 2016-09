dpa

Lehrerin durch herabstürzende Schultafel verletzt

Eine Lehrerin in Frankfurt (Oder) ist von einer herabstürzenden Tafel verletzt worden. Die Schüler mussten die 51-Jährige von der enormen Last befreien, sagte der Leiter des Oberstufenzentrums «Konrad Wachsmann», Andreas Wendt, der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Der Rettungsdienst brachte die Pädagogin, die mehrere Prellungen am Rücken erlitt, ins Krankenhaus. Über das Unglück, das sich bereits an Dienstag ereignete, berichtete zuerst die «Märkische Oderzeitung» (Freitag). Die Lehrerin sei vorerst krank geschrieben.

Die vor 16 Jahren an der Wand des Klassenzimmers befestigte Schiebetafel, an deren Rückseite schwere Ausgleichsgewichte abgebracht sind, hatte sich aus bislang unbekannten Gründen aus der Verankerung an einer Gipskartonwand gelöst. Erst vor kurzem waren alle 408 Tafeln in den Frankfurter Schulen von einem Sicherheitsbeauftragten der Stadt überprüft worden. Von den 20 Reparaturaufträgen waren laut Schulverwaltung alle abgearbeitet worden - bis auf zwei, darunter die Unglückstafel. Die Berufsgenossenschaft prüft nun den Fall.

Letzte Änderung: Freitag, 9. September 2016 13:15 Uhr

Quelle: dpa