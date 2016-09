Turbine-Trainer Rudolph warnt vor Frankfurt

Es ist das Spitzenspiel am zweiten Spieltag: Turbine Potsdam empfängt die Fußballerinnen vom 1. FFC Frankfurt. Für beide Teams ist es der erste Härtetest der Saison.

Potsdam (dpa/bb) - Turbine Potsdams neuer Trainer Matthias Rudolph bekommt keine Schonfrist: Die Fußballerinnen vom Erzrivalen 1. FFC Frankfurt kommen am zweiten Bundesligaspieltag an die Havel. «Gegen Frankfurt müssen wir im Vergleich zu Hoffenheim noch eine Schippe draufpacken», fordert Rudolph mit Bezug auf das 3:0 am ersten Spieltag gegen 1899 Hoffenheim. «Frankfurt ist von den Namen her noch immer eine hochkarätige Mannschaft.»

Frankfurt geht nach dem 8:0 gegen Borussia Mönchengladbach als Tabellenerster in die Partie am Samstag (14.00 Uhr). «Wenn man so früh in einer Spielzeit aufeinandertrifft, gibt es taktisch und spielerisch viele Unbekannte, sodass Faktoren wie Leidenschaft und Kampfgeist eine noch größere Rolle spielen», sagt Frankfurts Coach Matt Ross. Ihm könnten dabei drei Leistungsträgerinnen fehlen: Mandy Islacker, Desirée Schumann und Laura Störzel sind angeschlagen.

Für beide Teams ist die Begegnung nach vereinsinternen Umbrüchen zudem der erste Härtetest der Saison. Während in Potsdam nach der Bernd-Schröder-Ära ein Generationswechsel auf der Bank stattgefunden hat, wagten die Hessinnen auf dem Platz eine Verjüngungskur.

Die beiden erfolgreichsten deutschen Frauenfußball-Teams versuchen damit auch, Bayern München und den VfL Wolfsburg wieder einzuholen. Deren Teams dominierten in den vergangenen Jahren die Bundesliga.

Die Turbinen sind seit 2012 titellos, strandeten in der vergangenen Saison auf Platz sieben. Frankfurt triumphierte zwar in der Saison 2014/15 in der Champions League. Doch die Meisterschaft gewannen der Club zum bislang letzten Mal in der Spielzeit 2007/08.

Letzte Änderung: Montag, 12. September 2016 09:24 Uhr

Quelle: dpa