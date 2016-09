Sanieren oder Abreißen? Ostdeutsche Oberbürgermeister tagen

Viele Städte in Ostdeutschland verlieren seit Jahren Einwohner, andere beginnen zu boomen. Was bedeutet das für die Wohnungspolitik? Muss saniert oder abgerissen werden? Das ist eines der Themen der Oberbürgermeister-Konferenz Ost des Deutschen Städtetages. Die zweitägige Herbstsitzung geht an diesem Freitag in Potsdam zu Ende. Oberbürgermeister der Städte in den neuen Ländern treffen sich zwei Mal im Jahr, um Themen mit besonderer Bedeutung für die ostdeutschen Städte zu beraten. Am Mittag wollen sie ihre Forderungen formulieren. Dabei soll es auch um die künftige Regionalförderung nach dem Auslaufen des Solidarpaktes II gehen.

