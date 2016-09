Pasta und Kartoffeln: Kriminelle brechen ein und kochen

Dreiste Kriminelle sind in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) in ein Haus eingebrochen und haben dort gekocht - es gab Nudeln und Bratkartoffeln. Außerdem wurde ein Laptop geklaut. Das berichtete die Polizei am Donnerstag über den Vorfall, der sich irgendwann zwischen Sonntag und Mittwoch zugetragen haben muss. Und es kommt noch schöner: Nachdem die Kriminalpolizei am Mittwoch den Tatort untersucht hatte, gab es am Donnerstag einen zweiten Einbruch in dem Haus. «Da die aufnehmenden Beamten auch dieselben wie am Vortag waren, stellten sie schnell fest, dass diesmal offenbar der Fernseher das Ziel der Einbrecher war. Jedenfalls war gestern noch einer da und heute nicht mehr.»

Quelle: dpa