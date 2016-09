dpa

SPD-Fraktion will kostenlose Kitas

Die Brandenburger SPD-Fraktion will schrittweise gebührenfreie Kitas einführen. Eine Expertengruppe solle bis 2017 ein Stufenmodell entwickeln, sagte SPD-Fraktionsvorsitzender Mike Bischoff am Donnerstag in Potsdam. Auf ein entsprechendes Positionspapier zur Verbesserung der Chancen der Kinder hatte sich die Fraktion während einer zweitägigen Klausur geeinigt. Nach seinen Angaben fallen jährlich etwa 90 Millionen Euro Elterbeiträge an. Zudem sprachen sich die Sozialdemokraten für sogenannte Kiez-Kitas in sozialen Brennpunkten aus. Dafür sollen dauerhaft pro Jahr fünf Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden.

Letzte Änderung: Donnerstag, 8. September 2016 17:55 Uhr

