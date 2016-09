dpa

Kiffer kriegen kein Kraut mehr aus Kyritz an der Knatter

Der Betreiber einer großen Drogenplantage in Kyritz an der Knatter (Ostprignitz-Ruppin) sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Das wurde am Donnerstag nach Ausstellen des Haftbefehls mitgeteilt. Die Beamten hatten die Cannabiszucht mit 628 Pflanzen am Dienstag im Haus des 34-Jährigen ausgehoben, wie ein Polizeisprecher berichtete.

Letzte Änderung: Donnerstag, 8. September 2016 17:58 Uhr

Quelle: dpa