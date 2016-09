Zahl der Ertrunkenen in Brandenburg leicht gesunken

In Brandenburg sind diesen Sommer bisher 26 Menschen ertrunken. Das war einer weniger als zum selben Zeitpunkt im Vorjahr, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag mitteilte. 23 der Opfer waren männlich. Die meisten Ertrunkenen (17) kamen in Seen und Teichen ums Leben. In Brandenburgs Schwimmbädern und privaten Pools gab es bislang keine Toten. Bundesweit sind in den ersten acht Monaten des Jahres laut DLRG bisher mindestens 425 Menschen ertrunken, das waren 46 mehr als im Vorjahr. 56 davon waren Flüchtlinge, das sind bereits nach acht Monaten mehr als doppelt so viele wie im ganzen Jahr 2015.

Letzte Änderung: Donnerstag, 8. September 2016 17:58 Uhr

Quelle: dpa