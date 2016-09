dpa

Minister: Ermittlungen ohne Grenze sind vorbildlich

Mit Blick auf die deutsch-polnische Zusammenarbeit von Staatsanwaltschaften und Polizeibehörden hat Brandenburgs Justizminister Stefan Ludwig eine Erfolgsbilanz gezogen. Die Kooperation sei «der Garant dafür, dass wir der Organisierten Kriminalität keinesfalls hilflos gegenüberstehen. Im Gegenteil», sagte der Linken-Politiker am Donnerstag in Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald). «Wir haben viel gelernt in den vergangenen Jahren und verzeichnen wichtige Erfolge.» Ludwig äußerte sich anlässlich einer Arbeitstagung unter dem Titel «Organisierte grenzüberschreitende Kriminalität».

Trotz unterschiedlicher Rechtssysteme hätten brandenburgische und polnische Ermittler schnell zueinander gefunden und die Verbrechensbekämpfung effektiver gestaltet, sagte Ludwig. «Mittlerweile verfügen wir über umfangreiche Erfahrungen bei der grenzüberschreitenden Strafverfolgung. Das hat europaweit einen Vorbildcharakter und wird auch von anderen Behörden wahrgenommen.» Damit sende man «ein deutliches Signal an Straftäter, dass sie die Freizügigkeit der Europäischen Union nicht ungestraft für kriminelle Aktivitäten nutzen können», erklärte der Linken-Politiker.

