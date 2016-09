Karlsruhe will in Berlin aus gesicherter Defensive agieren

Der Karlsruher SC wird mit seinen beiden Neuerwerbungen Charalampos Mavrias und Florian Kamberi zum Spiel bei Union Berlin am Samstag (13.00 Uhr/Sky) reisen. Das bestätigte KSC-Trainer Tomas Oral am Donnerstag. «Sie werden auf jeden Fall mitfahren. Ob der ein oder andere spielt, werden wir am Freitag entscheiden», sagte der 43-Jährige, der bei den «Eisernen» auf Rechtsaußen Manuel Torres wegen einer Gelb-Rot-Sperre verzichten muss. Zudem fällt beim badischen Fußball-Zweitligisten der Franzose Gaetan Krebs wegen Kniebeschwerden aus.

Oral erwartet an der Alten Försterei einen äußerst spielstarken Gegner. «Wir müssen schon schauen, dass wir da sehr eng und massiv stehen. Wir dürfen nicht zu früh zu viel zulassen», forderte er. Oral will sein bislang noch siegloses Team auch in Berlin aus einer gesicherten Defensive heraus agieren lassen.

Mit dem generellen Entwicklungsstand des KSC ist der Coach zufrieden. «Wir haben trotz unseres Umbruchs eine gewisse Stabilität beibehalten, welche die Mannschaft in den letzten Jahren immer ausgezeichnet hat», sagte Oral. Er würde sich freuen, wenn «sein Team sich dafür bald belohnen würde».

Letzte Änderung: Donnerstag, 8. September 2016 17:58 Uhr

Quelle: dpa