Potsdam: 750 000 Warnwesten für Erstklässler

Leuchtwesten sollen die Kleinsten im Straßenverkehr schützen. Eine bundesweite Verteilaktion beginnt in Brandenburg.

Potsdam (dpa/bb) - Rund 750 000 Warnwesten werden in den nächsten Wochen an Erstklässler in ganz Deutschland verteilt. Die traditionelle Aktion «Ganz schön helle» zum Schuljahresbeginn begann am Donnerstag in Potsdam. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) übergab in einer Grundschule persönlich Westen an ABC-Schützen.