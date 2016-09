Brandenburg: Zertifikat für nachhaltigen Umgang mit Wald

Brandenburg hat zum vierten Mal in Folge das Zertifikat für nachhaltige Waldbewirtschaftung, PEFC, erhalten.

Es ist das weltweit größte und unabhängige System zur Überprüfung der Standards, Ziele und Erfolge der Waldbewirtschaftung. «Nachhaltige Waldbewirtschaftung ist in Brandenburg, wo auf 37 Prozent der Fläche Wald steht, einerseits eine Selbstverständlichkeit, andererseits aber auch eine sehr anspruchsvolle Aufgabe», sagte Brandenburgs Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD) am Donnerstag laut Mitteilung. Am kommenden Dienstag wird in Potsdam das Zertifikat überreicht.