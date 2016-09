Modernisierung von 120 Sozialwohnungen in Potsdam genehmigt

In Potsdam kann die Modernisierung von 120 Sozialwohnungen beginnen. Das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung und die Investitionsbank des Landes Brandenburg haben jetzt einen vorzeitigen Beginn der Baumaßnahmen bewilligt, wie das Ministerium am Donnerstag mitteilte. Dafür werden dem Bauherren ProPotsdam GmbH vom Land etwa 7,4 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Von den 120 Wohnungen sind 90 mietpreis- und belegungsgebunden. Diese stehen dann Menschen mit niedrigem Einkommen zur Verfügung.

Das Ministerium plant den Angaben zufolge noch in diesem Jahr die Finanzierung weiterer Baumaßnahmen in Potsdam. In der Waldstadt und einem Projekt im Bornstedter Feld sollen insgesamt 365 neue Mietwohnungen der ProPotsdam entstehen. Dafür werde das Land voraussichtlich mehr als 60 Millionen Euro ausgeben. Das gemeinnützige Unternehmen ProPotsdam ist mit 17 000 Wohnungen der größte Anbieter von Wohnraum in Potsdam.