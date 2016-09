Vier Menschen bei Verkehrsunfall auf A10 verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall mit vier Autos sind auf der Autobahn 10 zwischen der Anschlussstelle Niederlehme und dem Dreieck Spreeau vier Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Auslöser war in der Nacht zum Donnerstag ein wegen technischen Defekts stehengebliebenes Auto auf der Mittelspur, wie die Polizei mitteilte. Ein anderes Auto fuhr auf, so dass beide Fahrzeuge in die Mittelleitplanke prallten. Der Fahrer des ersten Wagens wurde eingeklemmt, der des zweiten verließ das Auto, wurde von einem weiteren Wagen erfasst und schwer verletzt. Zuletzt krachte ein viertes Auto in die Unfallstelle. Zur Identität der Verletzten konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Quelle: dpa