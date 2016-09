Prozess: Missbrauchsvorwürfe gegen 16-Jährigen

Wegen Kindesmissbrauchs muss sich ein 16 Jahre alter Flüchtling aus Afghanistan demnächst in einem Prozess am Amtsgericht Perleberg verantworten. Die Anklage sei jetzt zugelassen worden, sagte Amtsgerichtsdirektor Frank Jüttner am Mittwoch.

Die Verhandlung ist für den 20. September geplant. Der Asylbewerber soll im Januar in Plattenburg-Glöwen (Prignitz) zwei Kinder bedrängt haben. Laut Anklage missbrauchte der jugendliche Afghane die neun und elf Jahre alten einheimischen Jungen an zwei Tagen für sexuelle Handlungen. Die Verhandlung ist nicht-öffentlich.

Der Fall hatte politischen Wirbel ausgelöst, weil die Staatsanwaltschaft zeitweise Untersuchungshaft für den Jugendlichen erreichen wollte und Rechtsextremisten im Februar die Vorwürfe zum Anlass für fremdenfeindliche Aufmärsche in Glöwen nahmen. Die Vorwürfe lauten auf zweifachen Kindesmissbrauch und einen Fall von sexueller Nötigung.

