dpa

Bus mit vielen Schulkindern stößt mit Auto zusammen

Ein Bus mit vielen Schulkindern an Bord ist in Rüdnitz (Barnim) mit einem Kleinwagen zusammengestoßen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, passierte der Unfall am Dienstag auf einer Landstraße.

«Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 59-jährige Omnibusfahrer ein Kleinkraftrad überholen wollen und dabei wohl übersehen, dass sein Fahrzeug selbst bereits von einem Smart überholt wurde», teilte die Polizei mit. Der Kleinwagen landete im Straßengraben, die 20-Jährige Fahrerin wurde leicht verletzt. «Die Insassen des Busses, darunter 23 Schulkinder und drei Lehrer, blieben unverletzt. Für sie wurde ein Ersatzbus bereitgestellt.»

Letzte Änderung: Mittwoch, 7. September 2016 16:49 Uhr

Quelle: dpa