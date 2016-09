dpa

Da fehlten nur Zentimeter: Schwerhöriger läuft vor Güterzug

Der Güterzug blieb nur Zentimeter entfernt von ihm stehen: Ein schwerhöriger Mann hat in Wilmersdorf (Uckermark) einen Lokführer auf eine schwere Nervenprobe gestellt. Der 56-Jährige hatte am Dienstagabend mit seinem Fahrrad die Gleise am Bahnhof unberechtigt überquert und nicht auf den Zugverkehr geachtet, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwoch mitteilte.

«Er hatte es offenbar eilig und nahm die Gefahr, der er sich aussetzte, leichtfertig in Kauf. Auf Grund seiner Schwerhörigkeit konnte der Berliner den einfahrenden Zug nicht wahrnehmen.» Der Lokführer leitete sofort eine Notbremsung ein. «Zeugen berichten, dass der Zug nur wenige Zentimeter vor dem Mann zum Stehen kam», erklärte der Sprecher.

«Er war so nah, dass der Lokführer ihn schon nicht mehr aus seinem Fenster sehen konnte. Er glaubte erst, er habe den Mann mit seiner Lok erfasst.» Verletzt wurde niemand. Doch es kam zu deutlichen Verspätungen auf der Bahnstrecke Berlin-Prenzlau.

Gegen den 56-Jährigen, der einen Bahnübergang links liegengelassen hatte und einfach über den Schotter gegangen war, ermittelt die Bundespolizei jetzt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

