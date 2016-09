dpa

«Raumschiff Eberswalde» feiert 50 Jahre «Star Trek»

Das nach eigenen Angaben kleinste Star-Trek-Museum der Welt in Eberswalde (Barnim) feiert vier Tage lang das 50. Jubiläum der Science-Fiction-Serie. Am 8. September 1966 war sie erstmals in den USA ausgestrahlt worden. Das von Fernsehjournalist und Synchronsprecher Benjamin Stöwe im Keller seines Elternhauses eingerichtete Museum «Raumschiff Eberswalde» öffnet am Donnerstag erstmals seit anderthalb Jahren wieder.

Höhepunkt der vier Star-Trek-Jubiläums-Tage in Eberswalde ist am Sonnabend eine sogenannte Convention, das 5. Treffen von Star-Trek-Fans im Keller-Museum. Zu Gast ist der Schauspieler Jörg Hengstler, deutsche Synchronstimme von Avery Brooks, der in der US-Serie «Star Trek: Deep Space Nine» den Captain Benjamin Sisko spielte.

Die Eintrittskarten für die Convention wurden unter den Fans verlost, denn mehr als 30 Teilnehmer passen nicht in den Museums-Keller. Wer das «Raumschiff Eberswalde» besuchen möchte, sollte sich unbedingt per E-Mail unter captain@raumschiff-eberswalde.de vorher anmelden.

