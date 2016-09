dpa

Wieder mehr Aale sollen Berliner Gewässer bevölkern

Eimerweise glitschige Jungaale haben Fischer und Angler am Mittwoch in Spree und Dahme ausgesetzt. Von Berlin-Grünau aus wurden mehr als 290 000 der schlangenartigen Mini-Fische mithilfe von Fischerbooten großflächig im Uferbereich verteilt, wie das Berliner Fischereiamt mitteilte. Tausende weitere Jungaale für die Havel sollen demnächst folgen. Finanziert wird der insgesamt 170 000 Euro teure Aalbesatz unter anderem mit EU-Fördermitteln. Europaweit geht der Bestand von Aalen den Angaben zufolge seit Jahren zurück. Auch in Berlin sanken die Fangmengen demnach deutlich, zuletzt auf 6,7 Tonnen 2015. Der Bestand in hiesigen Gewässern geht laut Umweltverwaltung inzwischen allein auf Besatz zurück.

