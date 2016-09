Brandenburgs imposanteste Linde steht in Barnim

Eine 35 Meter hohe Sommerlinde in Breydin (Barnim) ist die imposanteste Vertreterin ihrer Art in Brandenburg. Den 250 Jahre alten Baum habe eine Jury ausgewählt, teilte der Landesverband Brandenburg der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald am Mittwoch mit. Das Prachtexemplar mit dem lateinischen Namen Tilia platyphyllos steht im Gutspark Trampe in der Gemeinde Breydin und hat einen Umfang von 6,50 Meter.

Baum des Jahres ist jedoch eine Winterlinde (Tilia cordata). Beide Arten können indes nur Fachleute voneinander unterscheiden. Sie blühen als letzte einheimische Bäume und sind wichtige Nahrungsquelle der Bienen. Lindenblüten gelten als Heilmittel. Zur Auswahl des Baumes 2017 stehen Fichte, Kornelkirsche und der Amberbaum. Die Entscheidung fällt im Oktober.

