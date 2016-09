Kindsmord vor 42 Jahren? Altakten bleiben unauffindbar

Hat eine Mutter 1974 ihren kleinen Sohn umgebracht? Das Landgericht Neuruppin muss diese Frage Jahrzehnte später klären. Die DDR-Todesermittlungsakte bleibt verschwunden.

Neuruppin (dpa/bb) - 42 Jahre nach dem mysteriösen Tod eines Achtjährigen in Schwedt bleiben die DDR-Ermittlungsakten und Fotokopien davon weiter unauffindbar. Daher gestaltet sich vor dem Landgericht Neuruppin der Prozess gegen die Mutter des Jungen weiter schwierig. Sie ist wegen Mordes angeklagt. Das Gericht vernahm am Dienstag, dem mittlerweile elften Verhandlungstag, nochmals die beiden Töchter der Angeklagten - zur Frage, ob sie möglicherweise im Besitz von Kopien der DDR-Akten sind.

Der in Göttingen lebenden Angeklagten wird vorgeworfen, 1974 ihren Sohn in Schwedt (Uckermark) nachts in die Küche getragen, ihn in die Nähe des Gasherd gelegt und dann den Gashahn aufgedreht zu haben. Ein Rechtsmediziner hatte vor Gericht einen Unfall als Todesursache ausgeschlossen. Der Achtjährige starb an einer Kohlenmonoxidvergiftung.

Die heute 46 und 54 Jahre alten Töchter der Angeklagten betonten, dass sie kein Akteneinsichtsgesuch bei der Brandenburger Generalstaatsanwaltschaft gestellt hätten und sich keine Unterlagen in ihrem Besitz befänden. Eine Oberstaatsanwältin hatte jedoch ausgesagt, eine der Töchter habe sich bei ihr gemeldet und sie habe ihr Kopien geschickt.

Die Juristin sei die Einzige, die jemals die Akten im Archiv der Generalstaatsanwaltschaft gesehen haben will, unterstrich die mit dem Fall betraute Staatsanwältin Anette Bargenda. Der Archivchef hatte vor Gericht ausgesagt, dass die DDR-Todesermittlungsakte nie im Archivbestand war. Den Vorstoß der Verteidigung, nochmals alles in Brandenburg/Havel durchsuchen zulassen, wertete Bargenda als Versuch, das Prozessende unnötig hinauszuschieben.

Das Gericht holte am Dienstag zudem die Vernehmung einer 77 Jahre alten ehemaligen Arbeitskollegin der Angeklagten nach, die im Juni krank war. Sie kannte auch den damaligen Schwedter Staatsanwalt Bruno Gromm, der die Ermittlungen in dem Fall leitete.

«Wir sind der Meinung, dass Frau F. ihren Sohn umgebracht hat, können es aber nicht beweisen», habe Gromm ihr am Rande einer Kaffeerunde gesagt, so die 77-Jährige. Daran könne sie sich noch sehr genau erinnern. Sie sei damals bei den Gromms ein- und ausgegangen. Sie war damals eng mit seiner Ehefrau befreundet. «Weil ich die Angeklagte auch kannte, hat er mich wahrscheinlich ins Vertrauen gezogen. Vielleicht wollte er so etwas von mir erfahren», erklärte sie sich Gromms Ausführungen.

Später habe dieser berichtet, er nehme an, dass die Mutter des Jungen aus der Küche einen Schlauch ins Kinderzimmer gelegt hat. Deshalb sei auch von den Ermittlern ein Teppich aus der Wohnung der Angeklagten mitgenommen worden. Ob etwas Verdächtiges auf dem Teppich gefunden wurde, könne sie heute nicht mehr sagen. Letztlich habe sie sich gewundert, dass später nichts mehr in der Sache passiert ist. Gromm habe danach das Thema nie wieder angeschnitten.

Am 15. September wird die Verhandlung in Neuruppin fortgesetzt. Das Gericht wies Staatsanwaltschaft und Verteidigung darauf hin, sich auf die Plädoyers vorzubereiten. Frühestens am 4. Oktober könnte ein Urteil gesprochen werden.

Letzte Änderung: Mittwoch, 7. September 2016 08:04 Uhr

Quelle: dpa