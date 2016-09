dpa

Mutmaßlicher Autodieb aus Brandenburg in Vorpommern gefasst

Die Bundespolizei hat in Vorpommern am Dienstag einen Autodieb aus dem brandenburgischen Fürstenwalde gefasst. Wie eine Sprecherin mitteilte, hatte der Besitzer den Diebstahl des Wagens - vermutlich in der Nacht - noch gar nicht bemerkt. Der 19-jährige Tatverdächtige geriet bei Pomellen auf der Autobahn 11 Berlin-Stettin in eine Kontrolle, flüchtete und musste dann aber vor einem verschlossenen Tor halten. Der Fahrer sei auch nicht im Besitz eines Führerscheins gewesen. Ein weiterer Wagen gleichen Typs - ein Mazda im Wert von 25 000 Euro - wurde in der gleichen Nacht in Greifswald entwendet.

