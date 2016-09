Größter Elfenbeinfund in Deutschland - Millionenwert

Rund 1,2 Tonnen Elfenbein mit einem Marktwert von über einer Million Euro sind in Brandenburg und Rheinland-Pfalz sichergestellt worden. Es handle sich um den bislang größten Elfenbeinfund in Deutschland, teilte die ermittelnde Staatsanwaltschaft Cottbus am Dienstag mit. Unklar ist, woher es stammt. Gegen zwei Tatverdächtige sei Haftbefehl erlassen worden,

Im Mai waren vom Hauptzollamt Potsdam zunächst 625 Kilogramm entdeckt worden. Sie sollten über den Flughafen Berlin-Schönefeld nach Hanoi geschickt werden. Später stießen die Beamten in einem Ort nahe Koblenz (Rheinland-Pfalz) auf die beiden Tatverdächtigen und weitere 570 Kilogramm Elfenbein.

