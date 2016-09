Freie Wähler: Keine Kooperation mit AfD gegen Kreisreform

Die Gruppe BVB/Freie Wähler im Potsdamer Landtag will bei der geplanten Volksinitiative gegen die Kreisgebietsreform nicht mit der AfD zusammenarbeiten. Der geplante Verein als Träger der Kampagne werde sich aus Personen zusammensetzen, die zu den Initiatoren gehören, sagte Gruppensprecher Péter Vida am Dienstag in Potsdam. Die AfD hatte im Juli in Brandenburgs Parlament genauso wie CDU und Freie Wähler gegen die Kreisreform gestimmt.

Die Freien Wähler wollen bei der Kampagne, die von ihnen gemeinsam mit der CDU und der nicht im Landtag vertretenen FDP getragen wird, von November an auf die Gefahr einer späteren Gemeindegebietsreform nach der Landtagswahl 2018 zu Lasten der Bürger hinweisen. Vida forderte von der Landesregierung eine Bestandsgarantie für Gemeinden mit hauptamtlichen Bürgermeistern ab 5000 Einwohnern oder einer Fläche von 150 Quadratkilometern.

Nach dem von der rot-roten Koalition vor der Sommerpause beschlossenen Leitbild zur Kreisreform soll es von 2019 an nur noch maximal 10 der derzeit 14 Landkreise geben. Von den vier kreisfreien Städten soll nur noch die Landeshauptstadt Potsdam ihre Eigenständigkeit behalten. Die Landesregierung begründet die Reform mit der sinkenden Einwohnerzahl Brandenburgs.

Letzte Änderung: Dienstag, 6. September 2016 14:24 Uhr

Quelle: dpa