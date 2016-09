Kindsmord vor 42 Jahren: Ermittlungsakten unauffindbar

Der Indizienprozess vor dem Landgericht Neuruppin gegen eine Frau, die vor 42 Jahren ihren kleinen Sohn ermordet haben soll, gestaltet sich weiter schwierig. Ermittlungsakten aus DDR-Zeiten und Fotokopien bleiben weiter unauffindbar. Das Gericht vernahm am Dienstag nochmals die beiden Töchter der Angeklagten, ob sie möglicherweise im Besitz von Ablichtungen seien.

Der heute in Göttingen lebenden Angeklagten wird vorgeworfen, 1974 ihren Sohn in Schwedt nachts in die Küche getragen und anschließend den Gashahn aufgedreht zu haben. Ein Rechtsmediziner hatte vor Gericht einen Unfall als Todesursache ausgeschlossen. Der Achtjährige starb aufgrund einer Kohlenmonoxidvergiftung.