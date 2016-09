Toter im Yachthafen entdeckt

Am Potsdamer Yachthafen ist ein Toter in der Havel entdeckt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, erblickte eine Mitarbeiterin der Anlage den voll angekleideten, leblosen Mann am Montag nahe einem Steg. Feuerwehrleute und Rettungskräfte bargen den Toten, der später als 57 Jahre alter Potsdamer identifiziert wurde. Anzeichen für einen Freitod gebe es nicht. Ebenso fand man keinerlei Hinweise auf ein Verbrechen. Möglicherweise habe der Mann bei einem Uferspaziergang einen Infarkt gehabt, sagte eine Sprecherin. Dies sei aber nur eine von mehreren Möglichkeiten. Ein Todesermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Letzte Änderung: Dienstag, 6. September 2016 14:24 Uhr

Quelle: dpa