Über 1400 junge Flüchtlinge ohne Angehörige in Brandenburg

Mehr als 1400 minderjährige Flüchtlinge ohne Angehörige werden mittlerweile in Brandenburg von den Jugendämtern betreut. Viele von ihnen leben in mehr als 30 spezialisierten Heimen im ganzen Land, andere in Heimen mit deutschen Jugendlichen oder auch in ganz normalen Gemeinschaftsunterkünften. «Inzwischen müsste jeder unbegleitete minderjährige Flüchtling zu Beginn des neuen Schuljahres einen Schulplatz haben», sagte Bildungsminister Günter Baaske (SPD). Ob die Integration gelinge, hänge von vielen Faktoren ab. «Ich bin vielen jungen Flüchtlingen begegnet, von denen ich sagen würde: Ja, die Integration gelingt.»

