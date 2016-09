Sauna-Aufguss-WM am Scharmützelsee

Wedeln und Schwitzen: Die Weltmeisterschaft der Sauna-Aufgießer kehrt nach Brandenburg zurück. Eine Wellness-Anlage in Wendisch Rietz (Oder-Spree) ist nach 2013 erneut Austragungsort des schweißtreibenden Ereignisses, wie der Deutsche Sauna-Bund am Montag mitteilte. 77 Aktive haben sich für das Titelrennen vom 12. bis zum 18. September am Scharmützelsee gemeldet. Die Wettkämpfe finden in einer Theater-Sauna vor bis zu 200 Zuschauern statt. Verlangt wird von den Teilnehmern eine 15-minütige Show mit Kostümen, Licht, Musik, Wedelshow und passenden Düften. Eine Jury bewertet die Auftritte und kürt die Sieger der Einzel- und Teamwettbewerbe.

Letzte Änderung: Dienstag, 6. September 2016 09:28 Uhr

Quelle: dpa