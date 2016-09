Monster gesucht: Filmpark wählt beste Fratzen aus

Die grässlichsten Monster sucht der Filmpark Babelsberg als Statisten. Am Montagabend sollten in Potsdam Dutzende neuer Bewerber gecastet werden. «Ein dreiminütiger Auftritt mit kurzem Rollenspiel, «Brülltest» oder «Abgang ins Jenseits» entscheidet über die Aufnahme in die große Monsterfamilie», erläuterte eine Sprecherin. Die Ausgewählten von ihnen sollen im Oktober die sieben «Horrornächte» des Filmparks unterstützen.

Letzte Änderung: Dienstag, 6. September 2016 09:28 Uhr

Quelle: dpa